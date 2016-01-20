Кабмин подготовил список "первоочередных" дел по коррупции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк заявил сегодня на заседании правительства.

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"Как премьер-министр, я прошу и инициирую встречу генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Службы безопасности Украины, руководителя Национальной полиции, нового антикоррупционного прокурора, министра юстиции с той целью, чтобы передать от имени правительства Украины тот перечень уголовных производств, которые, по нашему мнению, требуют безотлагательного расследования и привлечения коррупционеров к ответственности", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что "у нас так и не расследовано практически ни одной сделки Януковича и бывшего режима".

"Я надеюсь, что завтра у нас будет очень предметный и эффективный разговор, как реально восстановить в стране справедливость, как привлечь коррупционеров к ответственности, и когда это будет сделано. По результатам заседания я обязательно проинформирую о конкретном перечне уголовных производств с конкретными фактами, конкретными именами и цифрами, никакой политики, только состав преступления", - заявил глава правительства.