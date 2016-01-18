Штайнмайер: Украине еще много надо сделать для преодоления коррупции

Об этом он заявил перед началом встречи со своими коллегами из стран ЕС в Брюсселе, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

В частности, немецкий министр сказал, что Украине "еще много надо сделать" для реформы системы правосудия и, прежде всего, в сфере борьбы с коррупцией. Министры иностранных дел стран ЕС должны сейчас, среди прочего, обсудить ситуацию в Украине.

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Сегодня же в Киеве ожидают прибытия делегации немецких и французских чиновников для обсуждения воплощения минских договоренностей. Представитель канцлера Германии Кристоф Гойсген и статс-секретарь Маркус Едерер, а также спецпосланник президента Франции Жак Одибер обсудят реформу избирательного права и конституционную реформу. Оба эти пункта имеют центральное значение для воплощения минских договоренностей. После визита в Киев делегация посетит и Москву.

Напомним, что о прибытии делегаций из Германии и Франции в украинскуюй и российскую столицы стало известно после того, как заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд на прошлой неделе провела встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. На этой встрече за закрытыми дверями также речь шла о ситуации в Украине и реализацией минских соглашений. Сообщается, что США проинформировали украинские власти о результатах этих переговоров, которые в Вашингтоне и в Москве назвали впоследствии "конструктивными".