В Харьковской области пресекли попытку вывоза в Россию приборов для радиоразведки

Как сообщили УНИАН в пресс-центре управления СБУ в Харьковской области, 17 января на пункте таможенного контроля "Харьков-пассажирский" правоохранители задержали пассажирку поезда Харьков-Москва, которая пыталась вывезти в Россию штекерную антенну-ретранслятор.

По сведениям СБУ, прибор был изготовлен на одном из предприятий Харьковской области и предназначался для военно-промышленного комплекса России.

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По предварительным заключениям специалистов, такая антенна является товаром двойного назначения: она настроена для работы на военных радиочастотах и может использоваться для сбора радиоинформации, то есть радиоразведки. Международная передача товаров может осуществляться только при наличии соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

Следователями управления СБУ в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УКУ.