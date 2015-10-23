На Донбассе активизировались разведгруппы боевиков и российская радиоразведка – "ИС"

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" ("ИС"), народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

Читайте такжеБоевики возобновили обстрелы позиций сил АТО в Песках и Опытном

По его словам, боевики продолжают попытки спровоцировать силы АТО на открытие огня.

"Отмечаются активные действия разведгрупп боевиков, на ряде участков фиксируется деятельность российской радиотехнической разведки", - подчеркнул Дмитрий Тымчук.