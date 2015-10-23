На Донбассе активизировались разведгруппы боевиков и российская радиоразведка – "ИС"
10:45, 23 октября 2015Война
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В зоне АТО активизировались разведгруппы боевиков и российская радиоразведка.
REUTERS
Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" ("ИС"), народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.
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По его словам, боевики продолжают попытки спровоцировать силы АТО на открытие огня.
"Отмечаются активные действия разведгрупп боевиков, на ряде участков фиксируется деятельность российской радиотехнической разведки", - подчеркнул Дмитрий Тымчук.
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