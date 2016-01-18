Власти Одессы заявляют о регулярном снабжении магазинов хлебом и просят горожан не раскупать его

Как передает корреспондент УНИАН, с воскресенья в магазинах города выстраиваются огромные очереди, многие люди покупают по 3-4 буханки хлеба, мотивируя это снежными заносам, из-за которых могут быть прерваны поставки в торговые точки хлебобулочной продукции.

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В то же время, как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью одесского городского совета, с утра в магазины Одессы направлено 40 тонн хлеба, которые вывезли с предприятия «Одесский каравай» около 60 машин для доставки в торговые сети города.

На сегодня план хлебозавода «Одесский каравая» составляет 100 тонн хлеба (с учетом заявок, полученных от торговых сетей и магазинов), запас муки на предприятии обеспечен на ближайшие 4-5 дней.

«Просьба к одесситам не поддаваться панике и не создавать ажиотаж: предприятия по выпечке хлеба работают стабильно. Кроме того, ряд торговых сетей и магазинов самостоятельно осуществляет выпечку и реализацию хлебобулочных изделий», - акцентировали в горсовете.

В департаменте добавили, что в условиях непрерывного снегопада продолжается постоянная работа по расчистке магистральных дорог, трамвайных рельсов и тротуаров, обеспечивается подъезд к объектам социального значения, в том числе, больницам и хлебозаводам.

Также, по словам вице-мэра Олеся Янчука, крупные торговые сети города в полной мере обеспечили запас продуктов питания.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и области с 17 января сложные погодные условия: сильные снегопад и метель, снежные заносы при сильном ветре. Международный аэропорт «Одесса» приостановил прием и отправку самолетов. Из-за непогоды также нарушен график прибытия и отправления поездов.