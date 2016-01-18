Из-за непогоды на Одесской железной дороге задерживаются поезда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской железной дороги, из-за непогоды уже произошла задержка прибытия 10 поездов.

«Из них 7 пассажирских и 3 грузовых. Время задержки поездов в среднем составляет час. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложностям в работе железнодорожников, которые делают все возможное для скорейшего следования всех поездов согласно графику», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что поезда прибывают с опозданием, и, соответственно, с опозданием отправляются со станции «Одесса-Главная».

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В ведомстве подчеркнули, что вторые сутки более 1,5 тыс. железнодорожников и 7 единиц снегоуборочной техники задействовано в борьбе со снежными заносами на Одесской магистрали. Железнодорожники очищают от снега пути и стрелочные переводы на станциях Одесса-Главная, Одесса-Сортировочная, Одесса-Застава-I, Береговая, Черноморская и Знаменка - Сортировочная, а также на перегонах Александрия - Королевка, Долинская - Кропивницкая, Мартыновский - Вознесенск.

В пресс-службе добавили, что ухудшение погодных условий на территории Украины 17-18 января является следствием выхода активного южного циклона Futaba. В связи с интенсивными осадками в виде снега, мокрого снега, ледяного дождя и дождя, а также с усилением ветра до 17-22 м/с (местами до 25 м/с) в южных, центральных и восточных областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности погоды. Наиболее сложная ситуация фиксируется в Одесской и Николаевской областях, где высота снежного покрова местами достигает 50 см.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и области с 17 января сложные погодные условия: сильные снегопад и метель, снежные заносы при сильном ветре.