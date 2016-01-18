Бойцы АТО пикетируют Администрацию президента с требованием наказать виновников событий в Иловайске

Как передает корреспондент УНИАН, митинг организован, в частности общественными организациями “Иловайское братство”, организацией участников АТО “Справедливость”.

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Участники акции требуют немедленной передачи в суд дела об Иловайской трагедии, а также отстранения от выполнения служебных обязанностей на время судебного следствия и привлечения к ответственности экс-министра обороны Валерия Гелетея, начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко и других.

Среди участников акции - много людей в камуфляже с нашивками добровольческого батальона “Донбасс”.

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Как известно, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, пропали без вести 158. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышало 16 тыс. человек.