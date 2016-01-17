Непогода на Одесчине: из-за сложных погодных условий закрыли порты и отменили авиарейсы (фоторепортаж, видео)

Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Владимир Жмак, закрыты Белгород-Днестровский, Усть-Дунайский и Южный морские торговые порты.

Кроме того, по его данным, по состоянию на 12.00 в области обесточено 15 населенных пунктов: два - в Овидиопольском районе, пять - в Раздельнянском, по одному - в Кодымском, Балтском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Тарутинском, Татарбунарском, Измаильском и Коминтерновском районах.

Работают ремонтные бригады. На дорогах задействовано 105 единиц техники и 164 специалиста.

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«В Кошарах развернут передвижной пункт обогрева, из 40 застрявших на подъёме машин 12 уже вытащено», - написал Жмак.

Кроме того, в Международном аэропорту "Одесса" все ближайшие рейсы на прибытие и вылет отменены.

В частности, помимо отмененных ранее рейсов из Стамбула (Турция, ожидался в 16.00) и аэропорта «Борисполь» (11.00), отменены еще 2 рейса - из Вены (Австрия, 13.15) и Варшавы (14.10). Борт из Минска (Беларусь, 13.30) изменил маршрут.

Также дополнительно отменены рейсы из Одессы в Вену (15.40) и Варшаву (14.50).

«Вероятнее всего, будет отменен и рейс в Минск на 14.20», - сообщил источник в аэропорту.

Пока неизвестно, прибудут ли вечерние рейсы, в частности, из «Борисполя» (20.30) и Стамбула (20.50), а также состоится ли вылет из Одессы самолетов в Тель-Авив (Израиль, 21.30) и Стамбул (21.45).

Сейчас в Одессе и области сложные погодные условия: сильные снегопады и метели, снежные заносы при сильном ветре, гололедица.