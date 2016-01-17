Мэр Одессы призвал коммерческие структуры объявить 18 января выходным из-за сложных погодных условий

Об этом сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета.

«Во избежание несчастных случаев, а также с целью сокращения количества личного автотранспорта на дорогах города, прошу всех руководителей коммерческих предприятий сделать 18 января выходным днем либо ввести график дежурств своих работников», - отметил городской голова.

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В департаменте отметили, что на 18 января синоптики прогнозируют в Одессе шторм. В частности, ночью по Одессе и по Одесской области сохранится сильный, местами очень сильный снег, ночью и днем метель, местами сильная. Ночью видимость до 50-100 м. Утром и днем ожидается ветер северный, порывы 25-27 м/с. Снежные заносы, гололедица. Также прогнозируется снижение температуры воздуха до 8 градусов мороза.

Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», в связи с существенным ухудшением погоды и непрерывным снегопадом значительно затруднена работа снегоуборочной техники по очистке трамвайных путей.

В настоящее время остановлено движение трамваев на нескольких маршрутах.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе и области сложные погодные условия: очень сильные снегопад и метель, снежные заносы при сильном ветре.

Ограничено движение грузового транспорта на всех дорогах общего пользования Одесской области, закрыт въезд в Одессу для грузовиков, а также выезд из города всех видов автомобильного транспорта. В международном аэропорту «Одесса» уже отменены почти все рейсы.