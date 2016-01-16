Предупреждена хакерская атака на системы аэропорта "Борисполь" - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Одна из рабочих станций в аэропорту “Борисполь” была инфицирована вирусом Black Energy. Инфицированный компьютер изолирован от компьютерной инфраструктуры аэропорта, а об инциденте были проинформированы эксперты группы CERT-UA. Сейчас идет расследование обстоятельств инцидента", - сказал Лысенко.

Он напомнил, что такой же тип вируса был обнаружен во время хакерской атаки на облэнерго в западных областях Украины в конце 2015 года.

"Это может указывать на целенаправленный характер акций, диверсий со стороны России”, - подчеркнул Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года украинское предприятие "Прикарпатьеоблэнерго" сообщило о том, что хакеры совершили нападение на его компьютерную систему, в результате чего около 700 тысяч жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии.

Согласно данным Госспецсвязи, кроме "Прикарпатьеоблэнерго", кибератаке подверглись также "Киевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго" и "Харьковоблэнерго".

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Американская компания iSight Partners, специализирующаяся на вопросах киберразведки, утверждает, что к отключению электроэнергии причастна российская группа хакеров Sandworm. Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности и Департамент внутренней безопасности США намерены провести расследование о причастности к этому российских хакеров.

Служба безопасности Украины 28 декабря заявила, что попытку уничтожения компьютерной сети объектов энергетического комплекса предприняли российские спецслужбы.

Пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности 6 января заявила о создании ответственной рабочей комиссии с участием представителей госкомпании "Укрэнерго", которая в течение 10 дней должна установить причины сбоя в работе энергоснабжающих компаний.