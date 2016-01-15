В школах Одессы из-за гриппа с 18 января вводят карантин
Руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к культурно-развлекательной сфере и сфере общественного питания, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.
В школах Одессы введен карантин в связи с распространением гриппа с тяжелыми осложнениями.
Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, с 18 января в общеобразовательных, частных школах и школах-интернатах города введен карантин.
Читайте такжеС начала октября гриппом и ОРВИ заболели 2,2 миллиона украинцев
«С целью предупреждения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников мэр Одессы Геннадий Труханов сегодня, 15 января, подписал соответствующее распоряжение», - отметили в департаменте.
Согласно распоряжению, с понедельника в средних учебных заведениях города будет прекращен учебный процесс до особого распоряжения.
Руководителям предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к культурно-развлекательной сфере и сфере общественного питания, рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий.
Как отметили в департаменте, соответствующие ограничительные меры будут приняты и в детских дошкольных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, а также в учреждениях социальной защиты, культуры и спорта, в высших учебных и профессионально-технических заведениях.
Кроме того, согласно вышеназванному распоряжению, департаменту здравоохранения горсовета поручено до 18 января определить потребности лечебно-профилактических заведений Одессы в медикаментах и средствах защиты на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
Читайте такжеВ Киеве из-за осложнений от свиного гриппа умерли четыре человека, еще четверо находятся в реанимации
Прием больных с признаками заболеваниями ОРВИ и гриппом будут проводить в отдельных помещениях.
Как сообщал УНИАН, с 23 декабря 2015 года в Одессе у 12-ти человек, умерших от пневмонии, выявлен грипп AH1N1.
Сегодня из городского бюджета Одессы выделено 3 млн грн на приобретение дополнительных медикаментов и кислородных концентраторов для лечения пневмонии в условиях стационара.