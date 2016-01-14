Бойца "Правого сектора" арестовали на 2 месяца за участие в "мукачевских событиях"

Как сообщается на официальном сайте «Правого сектора», решение об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей принял судья Печерского райсуда города Киева 13 января.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ по поручению Генеральной прокуратуры 12 января задержали в Черкассах гражданина Украины, непосредственно причастного к «мукачевским событиям» 11 июля 2015 года. Как сообщили в пресс-центре СБУ, «задержанный обоснованно подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Мужчина был объявлен в розыск, поскольку он скрывался от органов досудебного расследования».

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13 января Черкасская областная организация «Правый сектор» заявила, что сотрудники СБУ задержали бойца 21-го батальона ДУК «Правый сектор Черкащины» Сергея Деяка незаконно. В организации отметили, что Деяк был участником прошлогодних событий в Мукачево, однако не уклонялся от вызовов в суд, а его никуда не вызывали.

В Мукачево 11 июля 2015 года произошла стрельба. Конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента есть погибшие и потерпевшие.

Было открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно.

14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента.