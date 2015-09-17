Комиссия по расследованию событий в Мукачево завтра представит в Раде свой отчет

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады относительно событий в Мукачево представит завтра, в пятницу, в парламенте промежуточный отчет.

Об этом заявил председатель комиссии, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Николай Паламарчук, сообщает пресс-служба «БПП».

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«ВСК на своем сегодняшнем заседании утвердила промежуточный отчет. Мы внесли некоторые правки. Если завтра в повестке дня будет этот вопрос, мы представим промежуточный отчет в парламенте», - сказал депутат.

Кроме того, по его словам, члены ВСК проголосовали за продолжение работы комиссии еще на месяц, до завершения следствия.

«Члены ВСК предлагают продлить работу комиссии еще на месяц, поскольку не завершено следствие. Я голосовал против, потому что считаю, что в рамках нашей работы мы сделали все возможное, что позволяет сделать действующее законодательство. Не имея закона о ВСК, невозможно выяснить все обстоятельства расследования.

В настоящее время наша Комиссия может дать только политико-правовую оценку. И уже сейчас можно сказать, что комиссии удалось на 90% выяснить все обстоятельства, при которых произошли события в Мукачево. И наш отчет будет объективным», - отметил руководитель ВСК.

Он сообщил, что на сегодняшнем заседании члены ВСК также предлагали отстранить Валерия Гелетея от работы в СБУ.

«Об освобождении от должности Гелетея - наше предложение все равно имеет рекомендательный характер. ГПУ уже возбудила уголовное дело в отношении работников милиции, СБУ в рамках этого уголовного дела. И они дадут уголовно-правовую оценку», - добавил Паламарчук.

Как сообщал УНИАН, в Мукачево 11 июля произошла стрельба. Конфликт возник между участниками «Правого сектора» и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо. По версии представителей «ПС», Ланьо сам вызвал их на переговоры, поскольку «ПС» начал мешать потокам контрабанды. В результате инцидента были погибшие и пострадавшие.

Открыто три уголовных производства: создание преступной организации, террористический акт и превышение власти и служебных полномочий (относительно действий правоохранителей). Все они объединены в одно производство.

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14 июля Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств инцидента. В состав комиссии вошли: от «БПП» - Валерий Пацкан и Сергей Каплин, от «Народного фронта» - Андрей Тетерук и Антон Геращенко, от «Оппозиционного блока» - Михаил Папиев, от «Самопомочи» - Тарас Пастух, от Радикальной партии - Игорь Мосийчук, от «Батькивщины» - Иван Крулько, от группы «Воля народа» - Юрий Шаповал, от группы «Возрождение» - Дмитрий Святаш.

ВСК обещала, что полный отчет по расследованию будет готов в сентябре.