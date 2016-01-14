На Харьковщине от свиного гриппа умерли пять человек

В Харьковской области в течение декабря-января зафиксировано пять летальных случаев вследствие заболевания гриппом A/H1N1 (свиной грипп).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Галина Сироштан.

«К сожалению, мы имеем на сегодняшний день летальные случаи от вируса гриппа А/H1N1. Это мужчины от 41 до 48 лет. Из 5 умерших - 3 жители Харькова и 2 - области (Сахновщинский и Великобурлукский районы). Больные обратились за помощью поздно - на 5-9 дни заболевания, когда возникли осложнения», - отметила Сироштан.

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По ее словам, в области есть все возможности для проведения диагностики «свиного» гриппа и идентификации по типам гриппа. Сейчас вирус типа А/H1N1 был подтвержден у 25 больных в Харьковской области. На сегодняшний день в реанимации областной инфекционной больницы находятся 6 пациентов со средним и тяжелым течением болезни.

При этом, по словам Сироштан, сегодня говорить об эпидемии гриппа в Харьковской области нет оснований, однако все медицинские учреждения региона готовы к работе в условиях повышения уровня заболеваемости населения ОРВИ.

«Департаментом здравоохранения ХОГА был издан приказ, в котором четко расписаны действия медицинских работников в случае возникновения первых случаев заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями, проведен ряд обучений с медицинскими работниками, четко оговорены обязанности семейных врачей, врачей стационаров, терапевтических отделений и т. д. Из-за роста количества вызовов экстренной медицинской помощи было введено дополнительно 20 бригад, которые позволили уменьшить нагрузку», - сказала Сироштан.