В Украине участились случаи заболевания гриппом H1N1, количество смертей растет

В Украине по всем регионам увеличивается количество случаев заболевания гриппом H1N1, количество смертей также достаточно велико.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ирина Сысоенко на своей странице в Facebook.

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Она сообщила, что по состоянию на сегодня, гриппом заболели 5,7% всего населения страны. Из них 70% - это дети и беременные женщины.

"Наибольшее количество случаев в Виннице, Одессе, Харькове, Киеве, Киевской области. По сравнению с прошлым годом, количество смертельных случаев увеличилось на 10%. В Одессе уже умерли - 28, Винница - 25 человек", - говорится в сообщении.

Проанализировав смертельные случаи, Минздрав сообщает, что все они произошли из-за несвоевременного обращения за медицинской помощью.

"К сожалению, пациенты обратились на 5-6 день с начала болезни и пневмония на то время уже привела к отеку легких. По информации Министерства, медицинский персонал больниц подготовлен должным образом к оказанию медицинской помощи в случае увеличения случаев", - заявила она.

Также Сысоенко отметила, что в Украине принят американский клинический протокол высокого уровня по лечению гриппа.

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"1500 упаковок лекарственного средства, которые есть сейчас в Украине из предыдущих запасов, Тамифлю доставят в регионы, и при необходимости правительство Литвы готово предоставить гуманитарную помощь Украине в дополнительном количестве. Лекарства с составом осельтамивира в лекарственных средствах действуют только на 1-2 сутки с момента заболевания. Позже они уже не эффективны, потом нет смысла его применения, они имеют свои противопоказания, побочное действие, принимать эти лекарства нужно исключительно по рекомендации врача, особенно беременным и детям нужно быть осторожными", - предупредила она.