Украинцы не изменили свои вкусы: больше всего симпатизируют Польше, а наиболее негативно относятся к РФ

Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг" по состоянию на ноябрь 2015 года, проведенное при поддержке правительства Канады.

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Согласно результатам опроса, тепло к этой стране относятся 58% украинцев (из них 13% – очень тепло). 35% относятся нейтрально, 5% опрошенных – отрицательно (из них 1% – очень негативно).

К Беларуси тепло относятся 53% респондентов (из них 10% – очень тепло), нейтрально – 40%, отрицательно – 4%, очень негативно – менее 1%.

Европейскому союзу симпатизируют 49% украинцев (из них 8% – сильно), нейтрально относятся 39%, еще 9% опрошенных относятся к ЕС негативно (из них 2% – очень).

К Грузии тепло относятся 46% наших соотечественников (из них 7% - очень тепло), нейтрально относятся 44% респондентов, еще 7% рассказали о своем прохладном отношении к этой стране (из них 1% - относится очень холодно).

А вот Литве симпатизируют 45% опрошенных (из них 9% – сильно), нейтрально относятся к этой стране 45% респондентов, еще 6% опрошенных относятся к Литве негативно (из них 1% – очень).

США находятся на восьмом месте в рейтинге симпатий, им симпатизируют 39% украинцев (из них 6% – значительно), нейтрально относятся 42%, отрицательно – 16% (из них 4% – очень).

Россия же разместилась на последнем месте. Среди наших соотечественников нашлось 16%, которые относятся к ней тепло (из них 3% – очень тепло), нейтрально относятся к этой стране 21% опрошенных. Однако негативно к России относятся 59% украинцев (из них 33% – очень негативно).

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 19 по 30 ноября 2015 года. Всего было опрошено 1,800 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2.3%.