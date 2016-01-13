Украинцы не изменили свои вкусы: больше всего симпатизируют Польше, а наиболее негативно относятся к РФ
Среди стран мира, которым больше всего симпатизируют граждане Украины, на первом месте находится Польша, затем идет Беларусь, замыкает тройку Евросоюз.
Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг" по состоянию на ноябрь 2015 года, проведенное при поддержке правительства Канады.
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Согласно результатам опроса, тепло к этой стране относятся 58% украинцев (из них 13% – очень тепло). 35% относятся нейтрально, 5% опрошенных – отрицательно (из них 1% – очень негативно).
К Беларуси тепло относятся 53% респондентов (из них 10% – очень тепло), нейтрально – 40%, отрицательно – 4%, очень негативно – менее 1%.
Европейскому союзу симпатизируют 49% украинцев (из них 8% – сильно), нейтрально относятся 39%, еще 9% опрошенных относятся к ЕС негативно (из них 2% – очень).
К Грузии тепло относятся 46% наших соотечественников (из них 7% - очень тепло), нейтрально относятся 44% респондентов, еще 7% рассказали о своем прохладном отношении к этой стране (из них 1% - относится очень холодно).
А вот Литве симпатизируют 45% опрошенных (из них 9% – сильно), нейтрально относятся к этой стране 45% респондентов, еще 6% опрошенных относятся к Литве негативно (из них 1% – очень).
США находятся на восьмом месте в рейтинге симпатий, им симпатизируют 39% украинцев (из них 6% – значительно), нейтрально относятся 42%, отрицательно – 16% (из них 4% – очень).
Россия же разместилась на последнем месте. Среди наших соотечественников нашлось 16%, которые относятся к ней тепло (из них 3% – очень тепло), нейтрально относятся к этой стране 21% опрошенных. Однако негативно к России относятся 59% украинцев (из них 33% – очень негативно).
Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 19 по 30 ноября 2015 года. Всего было опрошено 1,800 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, которые имеют право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2.3%.