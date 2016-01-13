"До встречи на Родине": Сенцов и Кольченко написали письма Надежде Савченко

Об этом сообщает ТСН.

Письма незаконно осужденным украинцам передали украинский консул в Ростове-на-Дону Александр Ковтун и генеральный консул Виталий Москаленко.

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И Сенцов, и Кольченко ответили Наде и она с помощью консулов уже получила их ответы. На поздравлении от президента Сенцов написал:

"Слава Украине!". Кольченко пожелал Савченко скорейшего освобождения из вражеского плена, а пока - выдержки.

Сенцов в свою очередь написал, что не будет просить Савченко прекратить голодовку, но заметил, что не хочет, чтобы она страдала. "Они этого не достойны", - написал Сенцов.

Украинской консул Александр Ковтун рассказал, что Савченко действительно похудела на 15 килограммов и это очень заметно. Сейчас ее больше всего беспокоит постоянная тошнота. Но при этом у нее ясный ум, она хочет продолжать борьбу.