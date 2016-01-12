Савченко за 26 дней голодовки потеряла 15 килограмм - адвокат

Об этом российский адвокат Николай Полозов сообщил в Twitter.

"Виделся в СИЗО с Надей. Сегодня 26-й день ее голодовки, она потеряла более 15 кг веса, видно, что ей тяжело, но она держится", - написал Полозов.

По его словам, здоровье Савченко вызывает опасения.

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"Она испытывает боли в поджелудочной, приступы тошноты. Уговоры прекратить голодовку - безрезультатны", - добавил адвокат.

Также адвокат обнародовал фотокопию обращения Савченко к украинцам.

"Я еще сижу, голодаю, держусь и борюсь! Верю - этот проклятый ад скоро рухнет и покатится в руины забвения, куда ему и дорога!", - подчеркнула Савченко.

Она также выразила уверенность, что скоро будет на свободе.

"Рада буду снова видеть вас, слышать вас и говорить с вами на моих судах. И верю, совсем скоро (буду - УНИАН) уже на свободе, в Украине", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2015 года Донецкий городской суд Ростовской области РФ продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.

Адвокат Савченко Марк Фейгин считает, что ее могут освободить в нынешнем году в результате политических переговоров, однако ей все же будет вынесен обвинительный приговор.