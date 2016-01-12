Горняки разблокировали международную трассу на Львовщине
Львовские шахтеры прекратили блокировать автодорогу Львов - Рава-Русская.
Об этом сообщает сообщает полиция области.
По данным полиции, движение на одной из основных дорог по направлению к госгранице Украины, возобновили в 17:00.
Как сообщал УНИАН, на автодороге Львов - Рава-Русская в с. Смерекив около 300 человек заблокировали движение транспорта. Движение было заблокировано на 23-м км автодороги Н-09. Правоохранители призвали водителей временно воздержаться от поездок в этом направлении.
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4 января Червоноградская прокуратура Львовской области начала досудебное расследование по факту невыплаты зарплаты шахтерам предприятия «Львовуголь» по признакам ч.1 ст. 175 УК Украины. По данным прокуратуры, речь идет об около 70 млн грн, которые не получили работники подразделений государственного предприятия «Львовуголь» за ноябрь и декабрь 2015 года.
В тот же день во время посменных собраний на шахтах предприятия приняли решение провести 12 января акцию протеста с перекрытием внутренних областных дорог и возле таможенных переходов на границе с Польшей, требуя выплаты долгов по зарплате.
Со 2 января из-за невыплаты зарплаты продолжается стихийная забастовка горняков шахты «Степная» - наибольшей шахты «Львовуголь".