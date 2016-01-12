Горняки разблокировали международную трассу на Львовщине

Об этом сообщает сообщает полиция области.

По данным полиции, движение на одной из основных дорог по направлению к госгранице Украины, возобновили в 17:00.

Как сообщал УНИАН, на автодороге Львов - Рава-Русская в с. Смерекив около 300 человек заблокировали движение транспорта. Движение было заблокировано на 23-м км автодороги Н-09. Правоохранители призвали водителей временно воздержаться от поездок в этом направлении.

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