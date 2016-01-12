Россия отказалась выдать Украине сына Джемилева

Об этом заявил его адвокат Николай Полозов в своем "Твиттере". Это был второй запрос об экстрадиции. Далее ожидается суд о условно досрочном освобождении.

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Россия отказалась выдать Украине моего подзащитного Хайсера Джемилова по повторному экстрадиционному запросу. Теперь ожидаем суда по УДО. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) January 12, 2016

Как сообщал УНИАН, Хайсера Джемилева задержали 27 мая 2013 года на месте убийства - во дворе его дома в Бахчисарае. От выстрела в голову погиб 44-летний строитель Февзи Едемов. Милиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). В Меджлисе крымских татар заявили, что это было убийство, совершенное по неосторожности.

После аннексии Крыма Россией следственные органы РФ решили расследовать дело заново. Вместе с тем Апелляционный суд Киева расценил действия Хайсера Джемилева как убийство по неосторожности и постановил освободить его из-под стражи. Европейский суд по правам человека вынес решение об освобождении Джемилева-младшего. Однако Россия отказывается его выполнять.

В сентябре 2014 года Хайсера вывезли из крымского СИЗО до Краснодарского края РФ, несмотря на решение Европейского суда по правам человека и следственных органов Украины.

10 июня Краснодарский краевой суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. 2 сентября Верховный суд России сократил срок заключения Джемилеву до 3,5 лет.