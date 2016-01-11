Аксенов обещает во время строительства "керченского моста" отдавать приоритет "всему крымскому"

Как передает Крым.Реалии, по его словам, уже достигнута «соответствующая договоренность».

«Все материалы, которые могут быть использованы и добываются на полуострове, будут применяться при строительстве этого моста. Все, что возможно, будет закупаться на территории Крыма. Такая договоренность с подрядчиками и «Министерством транспорта» достигнута», – сказал Аксенов.

Он добавил, что к строительству моста на оккупированной Россией территории «уже привлечены крымские строители, в первую очередь, специалисты из Керчи».

«Мост будет основной дорогой жизни. Не сомневаемся, что это даст новый толчок к развитию региона», – отметил Аксенов.

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Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Россией Крыма.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций.

Россия же отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».