Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«8-9 января в связи со снегопадами в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится III (повышенная) степень лавинной опасности (из V степеней по международной шкале)», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 7-8 января в высокогорье восточной части Закарпатской области и 8 января в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность.