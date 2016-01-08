Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах
22:26, 08 января 2016Общество
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В высокогорье восточной части Закарпатья из-за снегопада существует опасность схода лавин.
Фото УНИАН
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«8-9 января в связи со снегопадами в высокогорье восточной части Закарпатской области сохранится III (повышенная) степень лавинной опасности (из V степеней по международной шкале)», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, 7-8 января в высокогорье восточной части Закарпатской области и 8 января в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается повышенная лавинная опасность.
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