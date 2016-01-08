Из-за непогоды в Украине обесточены 117 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без электроснабжения в Одесской области находятся 64 населенных пункта, в Донецкой – 22 н.п., в Днепропетровской – 16 н.п., в Кировоградской – 10 н.п., в Черкасской – 5 н.п.

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Для восстановления энергоснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.