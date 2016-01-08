Из-за непогоды в Украине обесточены 117 населенных пунктов

10:36, 08 января 2016
Общество
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В течение 7 - 8 января в результате неблагоприятных погодных условий - налипание мокрого снега, обледенение, - в связи со срабатыванием систем защиты линий электропередач, обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях Украины.

УНИАН

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, без электроснабжения в Одесской области находятся 64 населенных пункта, в Донецкой – 22 н.п., в Днепропетровской – 16 н.п., в Кировоградской – 10 н.п., в Черкасской – 5 н.п.

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Для восстановления энергоснабжения населенных пунктов задействованы бригады облэнерго.

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