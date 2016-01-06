В Украине с начала года вследствие пожаров погибли 55 человек

В Украине с начала 2016 года в результате пожаров погибли 55 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Только в течение 5 января на пожарах в Украине погибли 18 человек. В общей сложности с начала года (1-5 января) в результате пожаров погибли уже 55 человек и пострадали – 27», - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, количество пожаров особенно увеличивается с похолоданием, когда для обогрева помещений люди используют самодельные или не сертифицированные электрообогреватели, перегружают электросеть.

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В связи с этим спасатели призывают граждан использовать только сертифицированные электрообогреватели, не включать одновременно бытовые электроприборы большой мощности, а также соблюдать правила пожарной безопасности при использовании индивидуальных систем отопления и систем печного отопления.