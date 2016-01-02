На Львовщине сгорел ресторан-музей
09:53, 02 января 2016Общество
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На Львовщине сгорел ресторан-музей "Княжий двор", огнем полностью уничтожено здание учреждения.
Пострадавших нет / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 1 января в селе Черлянское Пригород Городокского района на чердаке деревянного здания ресторана "Княжий двор" возник пожар.
Огнем полностью уничтожено здание учреждения. Пострадавших нет.
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Ликвидация возгорания продолжалась около 1,5 часа силами 8 пожарно-спасательных отделений.
Причина пожара устанавливается.
Ресторан-музей "Княжий двор" был построен из дерева, дизайн заведения выполнен в стиле древних элементов быта украинского села XVIII века. Заведение находится на расстоянии 20 км от Львова.
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