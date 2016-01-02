На Львовщине сгорел ресторан-музей

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 1 января в селе Черлянское Пригород Городокского района на чердаке деревянного здания ресторана "Княжий двор" возник пожар.

Огнем полностью уничтожено здание учреждения. Пострадавших нет.

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Ликвидация возгорания продолжалась около 1,5 часа силами 8 пожарно-спасательных отделений.

Причина пожара устанавливается.

Ресторан-музей "Княжий двор" был построен из дерева, дизайн заведения выполнен в стиле древних элементов быта украинского села XVIII века. Заведение находится на расстоянии 20 км от Львова.