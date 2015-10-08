На территории консульства Польши во Львове произошел взрыв

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД во Львовской области, 7 октября в 22:30 поступило сообщение, что на территории генконсульства Польши во Львове по ул. Ивана Франко, 108 произошел взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинологи, эксперты-взрывотехники и работники других служб, которые задействуются в таких случаях.

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Работники милиции установили, что в результате взрыва была повреждена урна для мусора. Пострадавших нет.

В настоящее время правоохранители устанавливают причину взрыва, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Как сообщили на своей странице в Facebook активисты общественной организации «Варта-1», которые совместно с правоохранителями патрулируют город, "на территории польского консульства сработала неизвестная взрывчатка, от взрыва сработали сигнализации машин, также живущие там люди рассказали, что от силы взрыва дрожали окна".