Под Новый год в Украину придут морозы до -17°, снег и гололед

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

В частности, отмечается, что согласно сообщению синоптиков, в связи с ультраполярным вторжением арктического воздуха ожидается резкое изменение погоды: 28-29 декабря в Украине, начиная с северных областей, произойдет снижение температуры воздуха ночью и днем 1-9 градусов мороза. Похолодание будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега (28 декабря с дождем), налипание мокрого снега, гололедом, усилением северо-восточного ветра, на дорогах образуется гололедица.

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30-31 декабря дальнейшее похолодание: ночью до 8-14° мороза, местами до 17° мороза, днем до 4-10° мороза, на крайнем юге и Закарпатье ночью до 6-12° мороза, днем до 1-5° мороза. В Украине, кроме западных областей, пройдет небольшой снег. 1-3 января сохранится холодная преимущественно без осадков погода.

В связи с этим правоохранители обращаются к участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. В условиях снегопада или дождя необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (противотуманными фарами), придерживаться скоростного режима, правил парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники), с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневрирований.

Кроме того, правоохранители рекомендуют водителям во время осложнения погодных условий по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а тем, кто выехал, быть максимально внимательными и осторожными за рулем.