На Львовщине недовольные массовой перевозкой елок пассажиры заблокировали движение пригородных поездов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Львовской железной дороги, 29 декабря пассажиры заблокировали движение пригородного поезда № 6028 сообщением Сянки-Львов вблизи остановочного пункта Хишевичи с требованием выбросить из вагонов елки, массовые перевозки которых делают невозможным проезд пассажиров. График движения поезда был нарушен на час. Бригада проводников, а также привлеченные стрелки военизированной охраны железной дороги пытались запретить гражданам с елками войти в вагоны поезда. В ответ граждане нецензурно ругались и применяли силу - инструктор проводников получил телесные повреждения.

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„Подобные случаи происходят и в других пригородных поездах во Львовской области. Железнодорожники обратились к правоохранителям, однако прекратить массовые беспорядки с перевозкой елок пока не могут. Именно поэтому единственным выходом железнодорожники видят отмену тех пригородных поездов, где фиксируют такие ситуации”, - отмечается в сообщении.

Как пояснили в пресс-центре, уже на конечной станции граждане забивают все вагоны поезда елками, за перевозку которых даже не платят, при этом два – три человека на один вагон могут перевозить до 100 елок, что полностью делает невозможным проезд пассажиров, которые едут на работу или по делам.

„Из-за конфликтных ситуаций, которые возникают в связи с массовой перевозкой елок в электро - и дизель-поездах, Львовская железная дорога вынуждена срочно рассматривать возможность отмены поездов, чтобы обезопасить подвижной состав от вандальных разрушений, а пассажиров – от возможных последствий нарушения пожарной безопасности”, - отмечается в сообщении.