Прокуратура завершила расследование за госизмену против командира одной из воинских частей Крыма

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, 28 декабря военной прокуратурой гарнизона обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Винницкий городской суд Винницкой области.

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Как напомнили в пресс-службе, военной прокуратурой Винницкого гарнизона Центрального региона Украины было сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений М. Гавришу, который в марте – апреле 2014 года, изменив воинской присяге и с целью содействия иностранной оккупации территории АР Крым, оказал неповиновение, не выполнил приказы о передислокации воинской части на материковую часть Украины, а также совершил дезертирство и в дальнейшем поступил на военную службу в Вооруженные Силы страны-агрессора и, находясь в должности начальника комендатуры Черноморского флота Вооруженных Сил Российской Федерации, способствует этому государству в подрывной деятельности против Украины.