Правительство России усомнилось в профессионализме "властей" оккупированного Крыма

По информации специалистов правительства, "профессионализм и качество работы региональных властей вызывает серьезную озабоченность у руководства правительства", передает РИА Новости.

По данным источника, 18 декабря в ходе круглого стола "Крым и вызовы для России. Развитие в условиях санкций" глава республики Сергей Аксенов заявил, что из предусмотренных федеральным бюджетом на 2015 год средств на реализацию мероприятий ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" Крыму "до сих пор не было перечислено ни копейки".

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