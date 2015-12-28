В УЦОКО началась модернизация информационной системы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор Центра Вадим Карандий сказал во время пресс-конференции относительно итогов и перспектив внешнего независимого оценивания (ВНО).

Читайте такжеВ Администрации президента не видят альтернатив ВНО

“По состоянию на сегодняшний день в Центре состоялась частичная смена коллектива. В частности, ИТ-команды, которая обслуживает, эксплуатирует соответствующие информационные системы”, - сказал Карандий.

Кроме того, он сообщил, что уже начаты работы по модернизации информационной системы.

“В том числе и создание комплексной системы защиты информации. Должен сказать, что именно отсутствие подобной системы защиты информации в предыдущие годы является одной из причин того, что случилось”, - сказал директор.

Карандий также уточнил, что модернизация коснется всех функциональных модулей и их информационно-телекоммуникационной системы.

“В первую очередь это связано с корректностью функционирования, а также с системой защиты соответствующей системы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июля в Генпрокуратуре заявили, что должностные лица руководящего состава Украинского центра оценивания качества образования уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценки качества образования и Реестр лиц, которые прошли ВНО, для изменения информации в пользу третьих лиц.

По данным ГПУ, следствием установлено, что служебные лица УЦОКО систематически вносили изменения и уничтожали информацию, которая обрабатывается в базах данных УЦОКО и хранится на серверном оборудовании. Как следствие, в ручном режиме обеспечивались незаконные преимущества в доступе к высшему образованию. В частности, установлены изменения данных в системе в отношении более 100 человек, заявляли в ГПУ.

Кабмин 21 сентября уволил Игоря Ликарчука с должности директора УЦОКО. Новым директором Центра был назначен Карандий.

Также в октябре министр образования и науки Сергей Квит заявил, что правительство выделило 10 млн грн на обновление материально-технической базы УЦОКО.