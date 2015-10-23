Кабмин назначил нового директора Центра оценивания качества образования
08:28, 23 октября 2015Общество
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Кабинет министров назначил Вадима Карандия директором Украинского центра оценивания качества образования.
Правительство утвердило Карандия в должности директора УЦОКО / old.dinz.gov.ua
Об этом говорится в опубликованном сегодня распоряжении правительства №1092 от 21 октября.
"Назначить Карандия Вадима Анатолиевича директором Украинского центра оценивания качества образования", - сказано в документе.
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В свою очередь предыдущим распоряжением №1091 Карандий был уволен с должности исполняющего обязанности директора УЦОКО.
Напомним, исполняющим обязанности директора центра он стал после скандального увольнения с этой должности Игоря Ликарчука 21 сентября.
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