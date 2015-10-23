Кабмин назначил нового директора Центра оценивания качества образования

Об этом говорится в опубликованном сегодня распоряжении правительства №1092 от 21 октября.

"Назначить Карандия Вадима Анатолиевича директором Украинского центра оценивания качества образования", - сказано в документе.

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В свою очередь предыдущим распоряжением №1091 Карандий был уволен с должности исполняющего обязанности директора УЦОКО.

Напомним, исполняющим обязанности директора центра он стал после скандального увольнения с этой должности Игоря Ликарчука 21 сентября.