Порошенко поддержал открытость работы парламентских комитетов для СМИ

Так, президент подписал Закон Украины № 873-VIII О внесении изменений в Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины" относительно доступа средств массовой информации к заседаниям комитетов Верховной Рады Украины", говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы государства.

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Отмечается, что глава государства принял такое решение с целью создания надлежащих условий для работы представителей средств массовой информации во время открытых заседаний комитетов Верховной Рады Украины; обеспечение соблюдения принципов гласности и открытости в деятельности этих комитетов и усовершенствования Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» и приведения в соответствие с нормами других законов Украины.