ВР разрешила онлайн-показ заседаний парламентских комитетов (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующий закон (№1228) проголосовали 232 народных депутата из 343 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что комитеты ВР информируют общественность о своей деятельности, в частности, путем обнародования плана работы, расписания заседаний комитетов, принятых комитетами актов, протоколов и стенограмм заседаний комитетов и слушаний в комитетах.

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Заседания и другие мероприятия парламентских комитетов, которые проводятся открыто, имеют право посещать журналисты, работники средств массовой информации, представители общественных организаций.

Для журналистов, работников СМИ, аккредитованных при Верховной Раде, дополнительная аккредитация для посещения заседаний комитетов не проводится.

Кроме того, устанавливается, что заседания комитетов проводятся открыто и гласно, кроме случаев, когда по решению комитета проводится закрытое заседание. На открытых заседаниях комитетов присутствующие имеют право осуществлять звукозапись, кино-, фото- и видеосъемку, трансляцию заседаний по радио и телевидению, онлайн-трансляцию в сети Интернет и/или других сетях передачи данных способом, не мешающим проведению заседаний комитетов.

Об осуществлении звукозаписи, кино-, фото- и видеосъемки, трансляции заседания по радио и телевидению, онлайн-трансляции в сети Интернет или иных сетях передачи данных присутствующие на заседании лица сообщают перед началом проведения заседания председательствующему, который объявляет об этом перед рассмотрением вопросов повестки дня заседания.

В случае нарушения лицами, присутствующими на заседании, порядка проведения заседания или препятствование проведению заседания комитета, по решению комитета такие лица могут быть удалены из помещения, где проводится заседание комитета.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.