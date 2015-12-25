Корбану собираются вручить ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей

Лидеру партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадию Корбану следователи собираются вручить ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии "УКРОП" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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"Просто сейчас Геннадию Корбану, который проходит обследование в институте Амосова в Киеве, следователи ГПУ собираются вручить копию ходатайства об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей. Следователи выжидают возле палаты №15 на шестом этаже больницы. По предварительным данным, ходатайство может быть рассмотрено в Днепровском суде города Киева", - написала Кравчук.

Как сообщал УНИАН, вчера, 24 декабря, около полуночи в квартире лидера партии "УКРОП" в Днепропетровске представители Генеральной прокуратуры и СБУ, после чего повезли Корбана в Киев в сопровождении шести машин с автоматчиками.

После ночи в дороге Корбана доставили сначала в киевский госпиталь СБУ для принудительного прохождения медобследования, а затем в городское бюро судебно-медицинской экспертизы.