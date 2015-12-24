На Харьковщине до 3 лет лишения свободы осудили боевика "Донского казачества"

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецького.

По его сведениям, во время судебного следствия было установлено, что осенью 2014 года молодой человек через социальные сети получил приглашение поступить в одно из незаконных вооруженных формирований группировки ДНР.

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Он поехал в Донецк и поступил в караульную роту "Донского казачества". Незаконно получив огнестрельное оружие, мужчина принимал участие в дежурствах и охране воинского подразделения.

Кроме того, он охранял террористов, которые воевали против военных и правоохранительных подразделений Украины в районе Международного аэропорта "Донецк". На временно оккупированной территории злоумышленник приобрел гранату типа Ф-1 с зарядом и привез ее домой. Летом этого года во время обыска была изъята.

Следовательно, Лозовской районный суд признал виновным 20-летнего жителя поселка Краснопавловка в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины) и незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ, устройств и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Мужчина осужден на 3 года и 1 месяц лишения свободы.