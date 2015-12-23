На Харьковщине боевика "ЛНР" посадили на три года

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Павла Угровецкого.

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По его сведениям, в ходе следствия было установлено, что мужчина, активный сторонник идеи создания так называемой "Новороссии", осенью текущего года вступил в состав одного из батальонов незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной "ЛНР".

В составе бандформирования он незаконно получал огнестрельное оружие и принимал активное участие в дежурствах и охране штаба батальона на территории Луганской области.

Также на территории подконтрольной боевикам "ЛНР" он незаконно приобрел взрывчатку и боеприпасы, среди которых две гранаты РГД-5 и одна Ф-1 с запалами к ним. Приобретенные запрещенные вещи при пересечении автомобилем российско-украинской границы он скрыл от таможенников на пункте пропуска "Гоптовка" и привез их домой - в село Борки Змиевского района. Часть оружия мужчина хранил в доме, а часть - в автомобиле, под подшивкой дверей. В прошлом месяце во время проведения обыска они были изъяты.

Вчера, 22 декабря, Дергачевский районный суд признал виновным 55-летнего жителя Змиевского района в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины), незаконном приобретении, ношении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и контрабанде боеприпасов (ч.1. ст.201 УК Украины). Мужчину приговорили к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.