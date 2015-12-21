В Луганской области осуждены 2 боевика "ЛНР"
12:12, 21 декабря 2015Общество
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Лисичанский городской суд Луганской области 18 декабря приговорил к 3 годам и 1 году и трем месяцам лишения свободы двух участников незаконного вооруженного формирования - террористической организации «ЛНР».
На Луганщине осудили двух боевиков / РИА Новости
Как говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, весной и летом 2014 жители Лисичанска в составе незаконного вооруженного формирования несли службу на блокпостах, в частности, в районе Лисичанского стеклозавода «Пролетарий», проверяли документы у водителей и осматривали автотранспорт.
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Уголовное расследование велось по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).
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