В Луганской области осуждены 2 боевика "ЛНР"

Как говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, весной и летом 2014 жители Лисичанска в составе незаконного вооруженного формирования несли службу на блокпостах, в частности, в районе Лисичанского стеклозавода «Пролетарий», проверяли документы у водителей и осматривали автотранспорт.

Читайте такжеЭстония передаст Украине своего гражданина, воевавшего за "ЛНР"

Уголовное расследование велось по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).