Одна из красивейших женщин мира стала матерью (фото)

Известная голливудская актриса и одна из красивейших женщин мира Джессика Альба стала матерью. 27-летняя Джессика ("Город грехов", "Фантастическая четверка") родила девочку. Новорожденная здорова и уже получила имя - Онор Мэри. Об этом сообщил представитель актрисы Брэд Кафарелли.

Альба состоит в браке с режиссером Кэшом Уорреном. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма "Фантастическая четверка" и в декабре прошлого года объявили о помолвке.

Несмотря на громкую славу, Джессика и Кэш сыграли 20 мая свадьбу без обычных для звезд Голливуда помпезности и шума. Так, что даже брат невесты узнал о событии только от репортеров.

Актриса сравнительно стремительно взлетела на кинематографический Олимп. Она блеснула ролью в ленте "Затерянный лагерь" (1994), сериале "Темный ангел (2000-2002 гг.), "Город грехов (2005), "Фантастическая четверка" (2005) и ее двух продолжениях.

Альба неоднократно возглавляла рейтинги самых красивых в мире представительниц женского пола, в том числе список ста самых сексуальных женщин мира 2007 года, по версии специализированного журнала FHM.

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