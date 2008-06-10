Одна из красивейших женщин мира стала матерью (фото)
Звезда "Города грехов" родила девочку
|Джессика Альба. Фото АР
Альба состоит в браке с режиссером Кэшом Уорреном. Они познакомились в 2005 году на съемках фильма "Фантастическая четверка" и в декабре прошлого года объявили о помолвке.
Несмотря на громкую славу, Джессика и Кэш сыграли 20 мая свадьбу без обычных для звезд Голливуда помпезности и шума. Так, что даже брат невесты узнал о событии только от репортеров.
Актриса сравнительно стремительно взлетела на кинематографический Олимп. Она блеснула ролью в ленте "Затерянный лагерь" (1994), сериале "Темный ангел (2000-2002 гг.), "Город грехов (2005), "Фантастическая четверка" (2005) и ее двух продолжениях.
Альба неоднократно возглавляла рейтинги самых красивых в мире представительниц женского пола, в том числе список ста самых сексуальных женщин мира 2007 года, по версии специализированного журнала FHM.