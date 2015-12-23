Мэра Феодосии арестовали за взятку

Следственными органами оккупационных властей Крыма предъявлено обвинение главе администрации города Феодосии Дмитрию Щепеткову и его заместителю Макару Макарову.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), передает пресс-служба СК РФ.

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По данным следствия, 6 ноября 2015 года индивидуальный предприниматель обратился к главе администрации города Феодосии с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью 2 га. Щепетков и Макаров из корыстных побуждений потребовали от предпринимателя передать взятку в размере 300 тыс. долларов США для решения вопроса о продлении договора аренды. 21 декабря 2015 года двое посредников, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тыс. долларов США для передачи части взятки главе администрации и его заместителю.

По ходатайству следователя судом Щепеткову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.