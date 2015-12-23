В России выпустили банкноту, посвященную аннексии Крыма (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Центробанке России.

"На стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок "Ласточкино гнездо". На другой стороне - памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, фрагмент картины Айвазовского "Русская эскадра на Севастопольском рейде". Оба изображения ориентированы вертикально", - отмечается в сообщении.

Тираж банкноты составляет 20 млн.