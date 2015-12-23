В России выпустили банкноту, посвященную аннексии Крыма (фото)
09:13, 23 декабря 2015Общество
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Банк России сегодня выпустил памятную банкноту номиналом 100 руб., посвященную аннексии Крыма и Севастополю.
Банк России
Об этом УНИАН сообщили в Центробанке России.
"На стороне банкноты, посвященной Крыму, изображен замок "Ласточкино гнездо". На другой стороне - памятник затопленным кораблям в Севастопольской бухте, фрагмент картины Айвазовского "Русская эскадра на Севастопольском рейде". Оба изображения ориентированы вертикально", - отмечается в сообщении.
Тираж банкноты составляет 20 млн.
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