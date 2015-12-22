Сегодня самый короткий день в году

Сегодня, 22 декабря, в Северном полушарии – день зимнего солнцестояния или самая длинная ночь и самый короткий день в году. В этот день Солнце достигает максимально удаленной к югу от небесного экватора точки эклиптики.

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22 декабря Солнце вступает в созвездие Козерога и знаменует начало астрономической зимы. В день зимнего солнцестояния происходит поворот на лето. Ведь именно с 22 декабря дни начинают увеличиваться.

Сегодня в Киеве восход Солнца наступил в 07:56. Закат произойдет в 15:56. Долгота дня составит 8 часов. Уже завтра он продлится на минуту дольше.