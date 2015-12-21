Полиция задержала сбившего женщину водителя экс-мэра Киева Омельченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он проинформировал, что по данному ДТП открыто уголовное производство по ст.286 ч.2 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности при управлении транспортными средствами, приведшее к тяжелым последствиям.

Также Шевченко подтвердил, что автомобиль - участник ДТП зарегистрирован на Омельченко.

«Водитель Омельченко задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса. Следствие зарегистрировано в Голосеевском райуправлении полиции Киева, но я могу предположить, что следствие будет передано в следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве», - сказал Шевченко.

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Как сообщал УНИАН, по данным полиции, 20 декабря около 16.00 автомобиль «Volvo», который принадлежит Омельченко, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину и скрылся с места происшествия.

«С места происшествия водитель скрылся, не оказав потерпевшему медицинской помощи и не вызвав на место происшествия правоохранителей. Но позже вернулся. За рулем транспортного средства находился киевлянин 1954 года рождения. Мужчина говорит, что на момент совершения автопроисшествия именно он находился за рулем, а покинул место происшествия потому, что ему стало плохо», - отметила пресс-секретарь ГУ Национальной полиции в городе Киеве Оксана Блищик.

Пострадавшая женщина находится в больнице.