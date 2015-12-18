Адвокат Савченко убежден, что ее обмен на задержанных в Украине ГРУшников состоится

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат Савченко Илья Новиков.

Читайте такжеСавченко объявила голодовку до конца суда - адвокат

"Мы уверены, что такой обмен состоится. Не потому, что об этом говорит Путин, мы сейчас не очень верим, но есть ход событий, вся логика того, как развивается ситуация вокруг Савченко, с одной стороны, и Александрова и Ерофеева, с другой стороны, и та информация, которую мы имеем из Киева, она нам внушает некую надежду на то, что так и будет", - заявил Новиков.