Адвокат Савченко убежден, что ее обмен на задержанных в Украине ГРУшников состоится
11:33, 18 декабря 2015Общество
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Защита Надежды Савченко убеждена, что ее обмен на спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева состоится.
REUTERS
Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил адвокат Савченко Илья Новиков.
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"Мы уверены, что такой обмен состоится. Не потому, что об этом говорит Путин, мы сейчас не очень верим, но есть ход событий, вся логика того, как развивается ситуация вокруг Савченко, с одной стороны, и Александрова и Ерофеева, с другой стороны, и та информация, которую мы имеем из Киева, она нам внушает некую надежду на то, что так и будет", - заявил Новиков.
Как сообщал УНИАН, российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля 2016 года.
Ранее Путина заявил, что возможный обмен Ерофеева и Александрова на задержанных украинцев должен быть равноценным.
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