В оккупированном Севастополе не могут поделить участок земли с байкерами-друзьями Путина

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Так Меняйло отреагировал на информацию Генпрокуратуры России, которая указала на нарушения при передачи участка земли в оккупированном Севастополе российскому мотоклубу.

"Я пока не получал документов от прокуратуры. Если есть технические вопросы по содержанию самого документа - будет соответствующее представление прокуратуры, мы его выполним", - уверил он.

Российская Генпрокуратура дала поручение "прокуратуре" Севастополя "принять меры по приведению правоотношений по использованию земельного участка в соответствие с действующими правовыми нормами".

В частности, в договоре отсутствуют обязательства мотоклуба по сохранению природных и водных объектов, а также отсутствуют обязательства по сохранению историко-археологических памятников на этом участке. Также – размер арендной платы и вид разрешенного использования участка были установлены с нарушением градостроительного и земельного законодательства.

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В начале 2014 года российский байк-клуб "Ночные волки", приближенный к Владимиру Путину, занял территорию возле горы Гасфорта, по праву пользования принадлежащую Балаклавскому рудоуправлению, специализирующемуся на добыче промышленного известняка, бутового камня, а также щебеночных и песчаных строительных материалов. Предприятие обратилось в суд с требованием о восстановлении незаконно нарушенных прав.

Коллаборационным правительством Севастополя были "национализированы" капитальные строения и иные сооружения, расположенные внутри данного участка, а сама земля была передана байкерам.

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Представители рудоуправления подали в арбитражный суд Севастополя иск с требованием возобновления собственных прав на пользование участком.

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16-го сентября 2015 года арбитражный суд Севастополя отказал БРУ во всех требованиях и принял сторону "Ночных волков" и местного правительства. Представители рудоуправления заявили, что не согласны с решением суда и подали апелляционную жалобу, которую 9 декабря суд в Севастополе отказался удовлетворить.