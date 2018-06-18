Новые откровения Путина

Еще до начала общения хозяина Кремля с народом, нелегитимные власти Крыма запланировали организовать коллективный просмотр пресс-конференции Путина во всех регионах полуострова. Транслировали оную «путиномобили», которые появились на аннексированной территории после ограничения электричества из материковой Украины.

Крымчанам рассказали про Севастополь

Однако мерзли пророссийские крымчане у «мобильных телецентров» зря – президент России за три часа так и не вспомнил об их проблемах. Лишь в самом конце сообщил, что, занимаясь энергетикой полуострова, выяснил: «оборудование «Крымэнерго» стоит с 70-х годов». А что с этим делать, увы, не сказал.

Небольшое удовлетворение ощутили разве что жители Севастополя, которым Путин пообещал развитие города «по нескольким направлениям».

Во-первых, как базы флота - «важного элемента военно-морской инфраструктуры в этом регионе мира, в Европе». Правда, с ремаркой, что сама эта база изрядно устарела. И никак не может соревноваться с базами во Владивостоке или на Камчатке, поскольку последние имеют прямой выход в мировой океан. Впрочем, Путин пообещал Севастополю, что флот будет оснащаться новыми кораблями и подлодками, и тут же, почему-то, рассказал, какая прекрасная современная лодка «Ростов-на-Дону» пришла недавно в… Новороссийск.

Во-вторых, как Силиконовой долины: «У некоторых есть идея развивать его как Силиконовую долину. Это возможно? Конечно возможно».

И, в-третьих, как рекреационной зоны, поскольку территория Севастополя «не ограничена городской чертой».

Напоследок, Путин, традиционно, пообещал «помогать Крыму, в целом, и Севастополю, в частности». Ну, как говорится, обещанного три года ждут…

Военные РФ на Донбассе и украинские заложники Путина

Вместе с тем, Донбассу обещаний не досталось вовсе. Зато настоящей сенсацией стало признание Владимира Путина наличия российских военнослужащих на Востоке Украины. Так, год назад на аналогичной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста УНИАН Романа Цимбалюка, президент РФ заявил, что российских военнослужащих на Донбассе нет: «Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на «юго-востоке» Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают».

Сегодня же, снова отвечая на вопрос Цимбалюка, передавшего президенту РФ «привет» из Украины от пленных российских ГРУшников Александрова и Ерофеева, Владимир Путин резко изменил риторику: «Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там решением определенных вопросов, в том числе, в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска». Таким образом, российский главнокомандующий все же признал, что пленные российские ГРУшники капитан Александров и рядовой Ерофеев, дело которых сейчас рассматривается в украинском суде, - российские военные. И что российские военные все же на Донбассе были.

Как говорится, почувствуйте разницу. И стоит ли верить Владимиру Путину, когда он, в очередной раз, заявляет, что не заинтересован в обострении конфликта на Донбассе, а ратует за то, чтобы он был разрешен, - вопрос риторический.

К тому же, президент РФ так и не удосужился прямо ответить на вопрос, готов ли он обменять Александрова и Ерофеева на украинских пленников - Сенцова, Савченко, Афанасьева, Клыха и других, которые незаконно удерживаются в России. Вместо этого хозяин Кремля начал пространно рассуждать о том, что Украине и пророссийским боевикам на Донбассе следует договориться и обменять всех пленных на всех. Вместе с тем, этот ответ вполне можно расценивать как признание того факта, что все украинские пленники Кремля фактически являются заложниками Путина. И их карту, так или иначе, он еще будет разыгрывать в переговорах по Украине.

Украина и Турция – сами виноваты

К слову, в пользу мнения о том, что Россия продолжит дестабилизировать ситуацию везде, где только сможет, свидетельствует и тот факт, что вопросы, которые касались экономических проблем россиян и влияния на это экономических санкций против РФ, хозяину Кремля были не интересны. Огонь у него в глазах разгорался лишь на темах Украины, Турции и Сирии.

По словам Владимира Путина, несмотря на то, что Украина «наша братская республика, и я не устаю повторять об этом», с 1 января 2016 года экономические отношения ухудшатся, «потому что мы, к сожалению, вынуждены исключить Украину из зоны свободной торговли»: «Переговоры с ЕС по этому поводу ни к чему не привели, к сожалению. Мы стремились сохранить наши экономические отношения с Украиной. Но Украина в одностороннем порядке выходит из этого режима и присоединяется к европейским правилам. Но наши товары не отвечают пока этим требованиям… Россия, может быть, и за то, чтобы отвечать европейским стандартам, но это требует времени и капиталовложений. А нам еще и перекрыли внешнее финансирование».

Другими словами, отношения будут ухудшаться, но это не санкции в отношении Украины. «Это не наш выбор, но нас не захотели услышать», - констатировал Путин.

Что касается Турции, то в ухудшении отношений, по словам президента РФ, также во всем виновата Анкара. «Действия турецких властей в отношении нашего самолета – враждебный акт», - считает президент РФ.

Мол, если даже российские военные и бомбили туркоманов – народность, проживающую в Сирии, этнически близкую к туркам, то об их существовании Путин раньше не знал. «Неужели было трудно снять трубку или по военным каналам попросить не наносить удары? Никто даже не сказал ничего», - пояснил он.

Вместе с тем, хозяин Кремля подчеркнул, что в ответ на «агрессию» со стороны Турции, Россия увеличила присутствие в Сирии, увеличила количество боевой авиации, поставила туда зенитные комплексы, системы ПВО и турки «теперь пускай полетают»…

Сирийский «миротворец»

Сирийскому вопросу президент РФ также уделил много времени. Любопытно было услышать от российского президента определение того, что российские военные делают на Ближнем Востоке. По его словам, Россия не начинала войну в Сирии, а лишь проводит отдельные операции, которые не несут сильной нагрузки на госбюджет РФ. «Часть средств, которые планировали на обучение и военные учения, мы просто переориентировали на наши операции в Сирии… Лучших учений трудно себе представить. Мы можем там тренироваться без существенных проблем для нашего бюджета», - отметил он.

Кроме того, Владимир Путин, традиционно, попытался выступить миротворцем. Мол, в Сирии возможно только политическое урегулирование конфликта, поэтому Россия совершенно согласна с инициативой США по подготовке резолюции ООН по Сирии. «Мы считаем, что, в целом, это приемлемое предложение, хотя там есть над чем работать… Политическое урегулирование возможно, и другого способа не существует. Нет способа решения проблемы, кроме политического. В ключевых аспектах наш план совпадает, как это не покажется странным, с американскими предложениями», - сказал он.

Интересно прозвучал и ответ относительно целесообразности содержать базу российских военных в сирийской Латакии: «Я не знаю, нужна ли нам там база. Ведь это структура, туда деньги надо вкладывать». По словам Путина, если России нужно будет «кого-то там достать, мы и так достанем». «Так что зачем нам база? Временное базирование - это другой вопрос. А пускать там корни - я не знаю нужно ли это»,- констатировал президент РФ.

Это заявление, как и заявление о готовности отменить визовый режим с Грузией, как и заявление о том, что Россия, возможно, хотела бы перевести производимую ею продукцию на евростандарты, только дайте на это денег, выглядело первыми ростками капитуляции. Тем более, что госбюджет на 2016 год правительство РФ посчитало из расчета 50 долларов за баррель и сейчас, когда реальная цена более чем на 10 долларов ниже, вынуждено бюджет пересчитывать. А антироссийские санкции, о которых Владимир Путин на своей большой пресс-конференции так и не обмолвился, будут продлены еще на полгода уже завтра.

Татьяна Урбанская