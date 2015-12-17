Савченко подготовила вопрос для Путина во время большой пресс-конференции (фото)
Украинская летчица и нардеп Надежда Савченко, которая находится в РФ за решеткой, написала на футболке вопрос для Путина, который сегодня проводит большую пресс-конференцию.
Об этом в своем Twitter написал адвокат летчицы Марк Фейгин.
Отмечается, что в своем вопросе к российскому президенту Савченко поинтересовалась, когда он освободит украинцев, которых похитили и незаконно удерживают в российских тюрьмах.
Читайте такжеСавченко объявила голодовку до конца суда - адвокат
Вопрос вот Савченко Путину:Когда вы отпустите украинцев,которых выкрали и незаконно удерживаете в российских тюрьмах? pic.twitter.com/1C7UhREoPm
— Mark Feygin (@mark_feygin) 17 декабря 2015
Ранее сегодня адвокат украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил, что готовит президенту РФ Владимиру Путину сюрприз.
Фейгин также призвал журналистов, которые аккредитовались на пресс-конференцию Путина, задать ему вопрос об обмене Надежды Савченко на российских ГРУшников.