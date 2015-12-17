Савченко подготовила вопрос для Путина во время большой пресс-конференции (фото)

Об этом в своем Twitter написал адвокат летчицы Марк Фейгин.

Отмечается, что в своем вопросе к российскому президенту Савченко поинтересовалась, когда он освободит украинцев, которых похитили и незаконно удерживают в российских тюрьмах.

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Вопрос вот Савченко Путину:Когда вы отпустите украинцев,которых выкрали и незаконно удерживаете в российских тюрьмах? pic.twitter.com/1C7UhREoPm — Mark Feygin (@mark_feygin) 17 декабря 2015

Ранее сегодня адвокат украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил, что готовит президенту РФ Владимиру Путину сюрприз.

Фейгин также призвал журналистов, которые аккредитовались на пресс-конференцию Путина, задать ему вопрос об обмене Надежды Савченко на российских ГРУшников.