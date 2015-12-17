Савченко подготовила вопрос для Путина во время большой пресс-конференции (фото)

11:27, 17 декабря 2015
Общество
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Украинская летчица и нардеп Надежда Савченко, которая находится в РФ за решеткой, написала на футболке вопрос для Путина, который сегодня проводит большую пресс-конференцию.

REUTERS

Об этом в своем Twitter написал адвокат летчицы Марк Фейгин.

Отмечается, что в своем вопросе к российскому президенту Савченко поинтересовалась, когда он освободит украинцев, которых похитили и незаконно удерживают в российских тюрьмах.

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Ранее сегодня адвокат украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил, что готовит президенту РФ Владимиру Путину сюрприз.

Фейгин также призвал журналистов, которые аккредитовались на пресс-конференцию Путина, задать ему вопрос об обмене Надежды Савченко на российских ГРУшников.

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