Адвокат Савченко пообещал сюрприз Путину
07:45, 17 декабря 2015Общество
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Адвокат украинской летчицы, народного депутата Украины Надежды Савченко Марк Фейгин сообщил, что готовит президенту РФ Владимиру Путину сюрприз
REUTERS
Об этом Фейгин написал в аккаунте в Twitter.
"Завтра в 12:00 перед самой пресс-конференцией Путина ждет сюрприз от нас. Дождемся завтрашнего дня!", - написал он.
Фейгин также призвал журналистов, которые аккредитовались на пресс-конференцию Путина, задать ему вопрос об обмене Надежды Савченко на российских ГРУшников.
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Как сообщал УНИАН, ранее Фейгин приезжал в Киев, чтобы изучить возможность ее обмена на задержанных российских ГРУшников Ерофеева и Александрова.
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