Адвокат Савченко пообещал сюрприз Путину

Об этом Фейгин написал в аккаунте в Twitter.

"Завтра в 12:00 перед самой пресс-конференцией Путина ждет сюрприз от нас. Дождемся завтрашнего дня!", - написал он.

Фейгин также призвал журналистов, которые аккредитовались на пресс-конференцию Путина, задать ему вопрос об обмене Надежды Савченко на российских ГРУшников.

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Как сообщал УНИАН, ранее Фейгин приезжал в Киев, чтобы изучить возможность ее обмена на задержанных российских ГРУшников Ерофеева и Александрова.