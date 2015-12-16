Горсовет Одессы не стал рассматривать вопрос о признании РФ страной-агрессором
12:01, 16 декабря 2015Общество
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В повестку дня сессии Одесского городского совета не внесли вопрос о поддержке постановления Верховной Рады Украины от 27 января 2015 года о признании Российской Федерации государством–агрессором.
Горсовет Одессы не стал рассматривать вопрос о признании РФ агрессором / wikipedia.org
Об этом сообщает "Думская".
Соответствующий проект присутствовал в предварительной повестке, опубликованной на сайте мэрии, но в последний момент был снят.
Позднее выяснилось, что проектов было несколько, и их отозвали сами инициаторы: они решили объединить свои усилия и разработать обращение совместно. Вопрос будет вынесен на следующую сессию.
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Напомним, в сентябре Одесский горсовет также не включил в повестку дня признание РФ страной-агрессором, в зале произошла потасовка.
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