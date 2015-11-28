Турчинов: Голодоморы – это сознательная политика уничтожения целого народа Украины

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в своем обращении ко Дню памяти жертв голодоморов, текст которого передан УНИАН.

«Сегодня День памяти жертв голодоморов... Страшно даже не то, что в Украине был голодомор, страшно, что он был не один. Сознательная политика уничтожения целого народа, политика уничтожения Украины и украинцев. Эти зверские опыты были проведены над нашей страной трижды: в 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годах по личному указанию Сталина», - отметил Турчинов.

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Он напомнил, что более 4 миллионов украинцев стали жертвами Голодомора 1932-1933 годов.

«Более 4 миллионов прерванных в бесконечных ужасных муках жизней... Это было сознательное преступление советской власти, которое их правопреемница – РФ - надменно отказывается признавать. Но рано или поздно расплата за преступления все равно придет», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он обратился с призывом в 16:00 зажечь свечу, чтобы почтить память украинцев, погибших во время геноцида.